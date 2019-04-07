Манчестер Юнайтед нашел две кандидатуры на замену Де Хеа

Голкипер Атлетико Ян Облак и вратарь Эвертона Джордан Пикфорд являются приоритетными вариантами для МЮ, который на всякий случай подыскивает замену Давиду Де Хеа.

Будущее Давида Де Хеа в Манчестер Юнайтед окутано туманом. В следующем году у голкипера заканчивается контракт с клубом, а о продолжении сотрудничества стороны пока не договорились.

Испанцем давно интересуется мадридский Реал, а недавно в борьбу за Де Хеа включился и ПСЖ. Эта ситуация побудила руководство МЮ начать поиски потенциальной замены многолетнему первому номеру.

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Кандидатами на замену Де Хеа стали Джордан Пикфорд и Ян Облак, представляющие Эвертон и Атлетико соответственно, сообщает Express.

Контракт голкипера сборной Англии действует до лета 2024 года, у Облака – до 2021-го. Очевидно, что в любом случае речь пойдет о нескольких десятках миллионов евро.

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