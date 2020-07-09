Манчестер Юнайтед нашел более дешевую альтернативу Санчо в Барселоне – "дьяволы" сэкономят 60 млн евро

Манчестер Юнайтед имеет серьезные проблемы с трансфером вингера дортмундской Боруссии Джейдон Санчо. Сульшер вынужден искать альтернативы.

Трансфена мечта "красных дьяволов" превращается в миссию невозможную. МЮ не собирается выполнять финансовые прихоти Боруссии, которая требует 120 млн евро за Джейдона Санчо. Манкунианцы якобы предлагают "шмелям" не более 50 млн фунтов, сообщает The Athletic.

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Более того, Манчестер Юнайтед уже нашел более дешевую альтернативу Санчо в лагере Барселоны. Речь идет об Усмане Дембеле, который рискует покинуть Камп Ноу во время масштабной кадровой чистки, запланированной президентом Бартомеу. "Кулес" стремятся выручить за травматического француза 80 млн евро, но клубы могут сойтись на цифре в 60 млн.

Интересно, что ранее манкунианцы пытались подписать другого игрока Барселоны – Ансуи Фати. Впрочем, "блаугранас" отклонили предложение на 150 млн евро.

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