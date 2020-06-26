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Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо в Италии

20:56 - Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо в Италии
Джейдон Санчо / AFP

Манчестер Юнайтед ищет варианты усиления позиции вингера, и имеет новую кандидатуру вместо драгоценного Джейдона Санчо.

Манчестер Юнайтед заинтересовался в подписании вингера Сассуоло Жереми Бога, информирует ESPN.

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Отмечается, что Санчо остается приоритетным вариантом манкунианцев, но стоимость англичанина заставляет искать альтернативы. Интересно, что Бога заинтересован в проекте Манчестер Юнайтед.

К слову Бога провел 27 матчей в составе Сассуоло в текущем сезоне, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.

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