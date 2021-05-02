"Красные дьяволы" рассматривают возможность приобрести Кингсли Комана из Баварии, если не удастся подписать Санчо, сообщает The Guardian.

"С Санчо у нас джентльменское соглашение, с Холандом его нет": спортдиректор Боруссии Д – о трансферах "шмелей"

Отмечается, что Джейдон до сих пор остается приоритетным трансфером для Манчестер Юнайтед, но договориться с Боруссией Д о сумме трансфера так и не удается.

К слову, Санчо провел 34 матча в составе "шмелей" в текущем сезоне, отметившись 12 голами и 18 ассистов. Коман же сыграл в 36 матчах за Баварию, записав в свой актив 6 забитых мячей и 13 результативных передач.

"Холанд і Мбаппе можуть грати разом": Райола не відносить Ман Сіті до великих клубів – фаворити на трансфер епохи