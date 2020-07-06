Манчестер Юнайтед нашел альтернативу Санчо в АПЛ – за ним охотится Ливерпуль

Тренерский штаб английского Манчестер Юнайтед продолжает поиски усиления атакующей линии команды на новый сезон. В поле зрения скаутов "красных дьяволов" попал один из лидеров Вулверхэмптона.

Манкунианцы изучают вариант с подписания вингера Вулвз Адамы Траоре, сообщает Daily Star.

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Юнайтед давно желает подписать звезду Боруссии Д Джейдона Санчо, но помешать этому могут непомерные финансовые аппетиты "шмелей". В свою очередь фактурный испанец малийского происхождения может стать дешевой альтернативой молодому англичанину. Конкуренцию МЮ в борьбе за вингера "волков" составит Ливерпуль, подготовивший 120 миллионов евро сразу на двух звезд Вулверхэмптона.

К слову, в нынешнем сезоне Адама Траоре провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 12 результативных передач.

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