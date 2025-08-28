Манчестер Юнайтед наконец-то избавляется от мятежной звезды – известна сумма трансфера
Манчестер Юнайтед и Челси договорились о трансфере Алехандро Гарначо.
Форвард Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо в ближайшее время станет игроком Челси. Как сообщает Бен Джейкобс, "аристократы" достигли принципиального соглашения с Манчестер Юнайтед по трансферу аргентинца.
Сумма перехода составит 42 миллионов евро. Клубы планируют закрыть сделку до завершения трансферного окна 1 сентября.
21-летний Гарначо больше не входит в планы Рубена Аморима. Футболист не появлялся на поле с момента финала Лиги Европы 2024/25 и имел конфликт с наставником. Летом его будущее активно обсуждали, а теперь он готов принять вызов в составе лондонцев.
Переход Гарначо в Челси может открыть двери для ухода из клуба Николаса Джексона и Кристофера Нкунку, которые потеряли место в основе лондонского клуба.
