Манчестер Юнайтед начал предсезонную подготовку с победы над Перт Глори

Манчестер Юнайтед успешно стартовал на предсезонных сборах в Австралии.

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Перт Глори – 2:0

Голы: Рашфорд, 60, Гарнер, 85

Работник Манчестер Юнайтед попал в больницу из-за передозировки

Австралийские любители футбола, к сожалению, не увидели голов в первом тайме этого спарринга.

После перерыва манкунианцы проснулись и Маркус Рашфорд порадовал местных фанатов забитым голом. Подопечные Сульшера не собирались на этом останавливаться и повторно отличились уже в конце встречи. Точный удар нанес 18-летний хавбек МЮ Джеймс Гарнер. В итоге справедливая победа Юнайтед – 2:0.

Следующий поединок манкунианцы проведет 17 июля против своих земляков из Лидса.

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