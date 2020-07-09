Манчестер Юнайтед начал переговоры с Погба относительно нового контракта

Французский хавбек Поль Погба может заработать на новый контракт в Манчестере. "Красные дьяволы" хотят сохранить свою звезду.

Манчестер Юнайтед вступил в переговоры с Погба для продления контракта, информирует известный журналист Фабрицио Романо. Поль ждет, когда клуб сформирует первое четкое предложение, после чего даст ответ. Пока что стороны не пришли к согласию о продолжении сотрудничества.

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Погба за карантин наконец-то вылечился и вернулся на поле. Француз прекрасно дополнил нового лидера МЮ Бруну Фернандеш и просто разрывает. Очевидно, что это побудило "дьяволов" начать переговоры – текущий контракт истекает следующим летом (есть опция продления еще на год).

Сульшер надеется, что Поль подпишет новое соглашение, однако игрок недавно намекал, что не против сменить прописку. Главная проблема Погба – отсутствие стабильности. В нынешнем сезоне француз провел лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых оформил 4 ассиста.

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