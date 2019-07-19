Манчестер Юнайтед начал переговоры с Ювентусом по Дибале

Атакующий полузащитник Ювентуса Пауло Дибала может продолжить карьеру в Англии. В услугах аргентинца заинтересован МЮ.

Манчестер Юнайтед продолжает интересоваться Пауло Дибалой. Манкунианцы начали переговоры с Ювентусом о переходу 25-летнего хавбека, сообщил журналист Gazetta dello Sport Николо Шира в своем Twitter.

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Дибалу давно связывают с МЮ – сообщалось, что Пауло может стать частью сделки по Полю Погба, который якобы хочет вернуться в Ювентус. Также аргентинцем интересовались Бавария и ПСЖ. Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается 8 августа.

"Старая синьора" не против продать Дибалу, который потерял место в основе, но настроена получить 80 млн евро. Сам аргентинец, контракт которого действует до 30 июня 2022 года, заявлял о желании остаться в Турине.

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