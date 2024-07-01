Манчестер Юнайтед после ухода Рафаэля Варана искал центрального защитника. "Красные дьяволы" нацелились на Маттейса де Лигта из Баварии.

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По информации De Telegraaf, манкунианцы предложили футболисты соглашение на пять лет. Сейчас продолжаются переговоры с его агентами. Считается, что скоро стороны смогут достичь договоренности. Кроме того, Манчестер Юнайтед и Бавария уже ведут переговоры о сумме трансфера.

Напомним, что Маттейс де Лигт присоединился к мюнхенцам в 2022 году. В общем голландец сыграл за Баварию в 73 матчах во всех турнирах. В его активе пять голов и две результативные передачи.

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