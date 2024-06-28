Уругваец присоединился к французскому клубу летом 2023 года, перейдя из Спортинга за 60 миллионов евро.

Игрок, которого отправляли в Динамо, пережил остановку сердца на тренировке

Руководством ПСЖ не впечатлили навыки Мануэле Угарте и считается, что клуб готов отпустить его уже этим летом. Как сообщает ESPN Uruguay, за полузащитником внимательно следит Манчестер Юнайтед. Манкунианцам придется выложить за игрока около 50 миллионов евро, поскольку парижане хотели бы выручить средства для поиска замены.

Напомним, что Угарте в кампании 2023/24 сыграл за ПСЖ в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола.

"Без футболу – мертвий": лідер Марселя був листоношею, різав сосиски і міг зів'янути у Білорусі, але дотягнувся до Мессі