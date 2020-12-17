Манчестер Юнайтед намерен усилить атакующее звено полузащитником Интера Иваном Перишичом, сообщает Corriere dello Sport.

Интер планирует массовую распродажу в январе – в "черный список" Конте попали 5 игроков

Манкунианцы не первый раз пытаются договориться о трансфере 31-летнего хорвата. По возвращении из Баварии, где Иван находился на правах аренды, игрок не может отвоевать постоянное место в стартовом составе команды Конте, поэтому переход выглядит вполне вероятным.

В нынешнем сезоне Серии А Перишич провел 11 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.

"Маліновський – найгостріший гравець Аталанти". Італійська преса знайшла позитив у муках проти Ювентуса