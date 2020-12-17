Манчестер Юнайтед нацелился на звезду Интера
Хавбек Манчестер Юнайтед Иван Перишич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Манчестер Юнайтед намерен усилить атакующее звено полузащитником Интера Иваном Перишичом, сообщает Corriere dello Sport.
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Манкунианцы не первый раз пытаются договориться о трансфере 31-летнего хорвата. По возвращении из Баварии, где Иван находился на правах аренды, игрок не может отвоевать постоянное место в стартовом составе команды Конте, поэтому переход выглядит вполне вероятным.
В нынешнем сезоне Серии А Перишич провел 11 матчей, в которых отметился голом и двумя ассистами.
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