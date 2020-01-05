toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Манчестер Юнайтед нацелился на звездный дуэт Вулверхэмптона

5 января 20:34 294 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на звездный дуэт Вулверхэмптона
Рауль Хименес / Getty Images

Манчестер Юнайтед продолжает поиск игроков, которые могут усилить команду во время зимнего трансферного окна.

На радары "красных дьяволов" попали лидеры Вулверхэмптона – Рубен Невеш и Рауль Хименес, информирует Goal.

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Бруну Фернандешу

Португальский хавбек провел в текущем сезоне 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. Статистика мексиканского форварда – 11 голов и 7 результативных передач в 26 поединках. Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер лично заинтересован в подписании звездного дуэта "волков" и надеется, что клубу удастся переманить хотя бы одного игрока.

К слову, МЮ и Вулверхэмптон являются прямыми конкурентами в турнирной таблице АПЛ, имея после 21 тура лишь одно очко разницы.

Кубок Англии: Тоттенхэм не справился с Мидлсбро, Челси выбил Ноттингем Форест, Кристал Пэлас пострадал от команды Руни

blog_ava
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
17 января
2622
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Вулверхэмптон Вулверхэмптон Рауль Хименес Рауль Хименес Рубен Невеш Рубен Невеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
33
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук