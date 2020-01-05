Манчестер Юнайтед нацелился на звездный дуэт Вулверхэмптона

Манчестер Юнайтед продолжает поиск игроков, которые могут усилить команду во время зимнего трансферного окна.

На радары "красных дьяволов" попали лидеры Вулверхэмптона – Рубен Невеш и Рауль Хименес, информирует Goal.

Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Бруну Фернандешу

Португальский хавбек провел в текущем сезоне 26 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. Статистика мексиканского форварда – 11 голов и 7 результативных передач в 26 поединках. Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер лично заинтересован в подписании звездного дуэта "волков" и надеется, что клубу удастся переманить хотя бы одного игрока.

К слову, МЮ и Вулверхэмптон являются прямыми конкурентами в турнирной таблице АПЛ, имея после 21 тура лишь одно очко разницы.

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