Манчестер Юнайтед нацелился на таланта Велес Сарсфилда – его сравнивают с Месси

Полузащитник аргентинского Велес Сарсфилда Тьяго Альмада попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

Представители "красных дьяволов" вступили в переговоры с аргентинским клубом, сообщает Tribal Football.

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Велес Сарсфилд желает получить за Альмаду 25 млн евро. Именно такая клаусула предусмотрена действующим до лета 2023-го контрактом атакующего хавбека. МЮ хочет снизить сумму отступных. Предварительно манкунианцы готовы отдать за Альмаду, которым ранее интересовался Ман Сити, 18 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне 19-летний талант провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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