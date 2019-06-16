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Манчестер Юнайтед нацелился на одноклубника Ярмоленко

06:00 111 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на одноклубника Ярмоленко
Исса Диоп / Reuters

Защитник Вест Хэма Исса Диоп попал на радары Манчестер Юнайтед.

Мощный центрбек может пойти на повышение этим летом, информирует Sky Sports.

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Манчестерский гранд готов заплатить за 22-летнего игрока 45 миллионов фунтов. Впрочем, Вест Хэм настаивает на том, что Диоп не продается. Лондонцы даже не будут выслушивать предложения, меньшие, чем 60 миллионов фунтов.

Год назад Вест Хэм заплатил Тулузе 22 миллиона фунтов за талантливого француза.

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