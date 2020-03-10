Манчестер Юнайтед нацелился на молодую звезду Боруссии М – он будет играть против Украины в Лиге наций

Хавбек менхенгладбахской Боруссии Денис Закария попал на радары признанных грандов.

Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в подписании 23-летнего швейцарца, информирует Daily Star.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с нидерландским форвардом

Закария является одним из лидеров Боруссия М, которая в текущем сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Молодой полузащитник отметился двумя голами и двумя ассистами в 23 матчах Бундеслиги. На звезду "жеребцов" также претендуют Ливерпуль, Атлетико и дортмундская Боруссия, однако пока Манчестер Юнайтед опережает конкурентов.

К слову, Закария может похвастаться стабильным местом в основе сборной Швейцарии, которая будет противостоять Украине на групповом этапе Лиги наций 2020/21.

Ліверпуль за 2 кроки від титулу, провал Реала, дивне Дербі Італії та "Едерсоне, де ти гуляв" – огляд вікенду