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Манчестер Юнайтед нацелился на молодую звезду Боруссии М – он будет играть против Украины в Лиге наций

11:08 35 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на молодую звезду Боруссии М – он будет играть против Украины в Лиге наций
Денис Закария / AP

Хавбек менхенгладбахской Боруссии Денис Закария попал на радары признанных грандов.

Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в подписании 23-летнего швейцарца, информирует Daily Star.

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Закария является одним из лидеров Боруссия М, которая в текущем сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов. Молодой полузащитник отметился двумя голами и двумя ассистами в 23 матчах Бундеслиги. На звезду "жеребцов" также претендуют Ливерпуль, Атлетико и дортмундская Боруссия, однако пока Манчестер Юнайтед опережает конкурентов.

К слову, Закария может похвастаться стабильным местом в основе сборной Швейцарии, которая будет противостоять Украине на групповом этапе Лиги наций 2020/21.

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