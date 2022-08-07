"Красные дьяволы" продолжают искать усиление атакующего звена. Аякс, который уже продал в МЮ защитника Лисандро Мартинеса и отпустил главного тренера Эрика Тен Хага, решил, что этих потерь с него достаточно. Амстердамцы отказались отпускать бразильского вингера Антони.

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Соответственно, Юнайтед вынуждены искать другие варианты. В поле зрения манкунианцев попал Лерой Сане, за которого два года назад Бавария выложила около 60 млн евро (с учетом бонусов). Мюнхенцы уже получили первый запрос от английского клуба о возможном трансфере 26-летнего вингера, сообщает Mirror.

Главный позитив в потенциальном переходе Сане – наличие у него опыта игры в АПЛ, ведь с 2016-го по 2020-й он выступал за Ман Сити, с которым дважды стал чемпионом Англии. Но пока неизвестно, решится ли сам футболист на переход в другой клуб из Манчестера.

В сезоне 2021/22 Сане сыграл только 22 матча Бундеслиги. Приход Садио Мане рискует сделать ситуацию Лероя еще хуже. Оба стартовых матча текущей кампании вингер сборной Германии начинал в запасе, но записал в свой актив гол в Суперкубке и ассист в чемпионате.

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