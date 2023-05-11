Выступления испанского вратаря в этом сезоне за манкунианцев не отличаются стабильностью. Все чаще главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу приходится оправдывать Де Хеа перед прессой. Руководители Манчестер Юнайтед рассматривают возможность усилить конкуренцию в команде, подписавши еще одного голкипера.

"Ман Юнайтед не занимал бы нынешнее место, если бы не он": Тен Хаг защитил антигероя матча против Вест Хэма

Журналист Кристофер Фальк сообщает, что английский гранд нацелился на Яна Зоммера. Между швейцарским голкипером и Баварией существует джентльменское соглашение, по которомоу клуб позволит ему уйти летом, если Мануэль Нойер вернется и закрепит место в воротах за собой.

Напомним, что Зоммер перешёл в Баварию в январе 2023 года. Действующее соглашение с мюнхенским клубом расчитано до 2025 года. Бавария заплатила за голкипера около 8 миллионов евро.

Manchester United is still interested in Yann Sommer. There's a gentlemen's agreement between Bayern and Sommer that if Manuel Neuer will be back as number one, the club would allow the Swiss goalkeeper to leave in summer — Christian Falk (@cfbayern) May 11, 2023

Кейн и еще три суперфорварда готовятся сменить клуб – 100-миллионные трансферы для МЮ и Баварии