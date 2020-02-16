Манчестер Юнайтед нацелился на двух молодых талантов Норвича

Трансферное окно уже закрыто, но скауты МЮ продолжают работать.

Сразу два представители Норвича попали на радары "красных дьяволов", сообщает Daily Mail.

Владельцы Манчестер Юнайтед готовы продать клуб за космическую сумму

Защитник Максимиллиан Ааронс и хавбек Тод Кантвелл могут стать игроками Манчестер Юнайтед уже летом. В лагере манкуниацев рассчитывают, что Норвич вероятно покинет АПЛ и захочет подзаработать перед понижением в классе.

Сейчас "канарейки" находятся на последней строчке турнирной таблицы АПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Кантвелл за 26 матчей отличился 6-ю голами и двумя ассистами. Ааронс принял участие в 24-х поединках.

Ливерпуль минимально переиграл Норвич, Бернли одержал победу над Саутгемптоном: 26-й тур АПЛ, суббота