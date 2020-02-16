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Манчестер Юнайтед нацелился на двух молодых талантов Норвича

14:24 75 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на двух молодых талантов Норвича
Максимиллиан Ааронс и Тод Кантвелл / Фотоколлаж The Sun

Трансферное окно уже закрыто, но скауты МЮ продолжают работать.

Сразу два представители Норвича попали на радары "красных дьяволов", сообщает Daily Mail.

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Защитник Максимиллиан Ааронс и хавбек Тод Кантвелл могут стать игроками Манчестер Юнайтед уже летом. В лагере манкуниацев рассчитывают, что Норвич вероятно покинет АПЛ и захочет подзаработать перед понижением в классе.

Сейчас "канарейки" находятся на последней строчке турнирной таблицы АПЛ. В текущем розыгрыше чемпионата Англии Кантвелл за 26 матчей отличился 6-ю голами и двумя ассистами. Ааронс принял участие в 24-х поединках.

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