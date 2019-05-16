Манчестер Юнайтед нацелился на двух игроков Кристал Пэлас

Манкунианцы обратили внимание на фланговых защитников Кристал Пэлас Арона Ван-Биссаку и Патрика Ван Аангольта.

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Манчестер Юнайтед уже приготовил 50 млн фунтов стерлингов за двух защитников. "Красные дьяволы" претендуют на правого бека Арона Ван-Биссаку и его коллегу Патрика Ван Аангольта с противоположного фланга.

Напомним, клуб из Манчестера по итогам сезона АПЛ занял шестое место, а оборона команды значительно уступала лидерам чемпионата.

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