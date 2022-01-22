Встреча прямых соперников за попадание в топ-4. Для Манчестер Юнайтед это задача-минимум на сезон. Вест Хэм не задекларировал такую ​​же цель, но результаты команды Дэвида Мойеса позволяли подойти к сегодняшнему матчу впереди манкунианцев. Правда, "Красные дьяволы" сыграли на матч меньше.

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Были вопросы к готовности Роналду. Португалец таки вышел в стартовом составе и уже на первых минутах имел возможность напихать Гринвуду. Хозяева Олд Траффорд разогнали классную контратаку. Мейсон на подступах к штрафной решил взять игру на себя и потерял мяч. Криштиану так и застыл в перспективной позиции. Откровенно плохо юный англичанин оценил ситуацию.

Это было единственное оживление в игре за весь первый тайм. Команды отдали предпочтение осторожности. Вест Хэм в атаке надеялся исключительно на мощь Антонио. Майкл действительно старался, но защитники брали свое количеством. За МЮ попытался ответить Роналду – все завершилось только попыткой выпросить пенальти. Арбитр на эти уловки не купился.

На старте второго тайма Фред ворвался в свободный коридор левым полуфлангом. Бразильца пустили в штрафную. Повезло, что Ареоля был готов к удару экс-хавбека Шахтера в ближнюю девятку. На противоположном конце поля отличился Боуэн – Джаррод мощно приложился с линии штрафной. Сетка ворот затряслась, но с внешней стороны.

В последние полчаса тоже никто особо не рисковал. Было немало борьбы и толкотни, но где моменты, где эмоции? Лишь к концу основного времени команды немного проснулись. Соучек опасно пробивал после углового. Де Хеа повезло, что чех не попал в створ. Роналду заставил Ареоля продемонстрировать свое мастерство. Француз справился, да и в офсайде был Криштиану. МЮ не сдавался до последних секунд, когда и провел голевую атаку. Марсьяль и Кавани организовали момент для Рашфорда, который отправил мяч в сетку.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев. Вест Хэм опустился на пятое место, а Манчестер Юнайтед поднялся в зону Лиги чемпионов. Однако у Тоттенхэма и Арсенала достаточно несыгранных матчей, чтобы опередить обоих своих конкурентов.