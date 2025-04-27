Первые 70 минут игры на "Виталити Стэдиум" прошли при небольшом статистическом преимуществе МЮ. "Красные дьяволы" вели 55-45 по проценту владения, имели 17-15 по касаниям в штрафной, 10-8 по ударам и 0,96 vs 0,67 по ожидаемым голам. В единоборствах они тоже были впереди (36 победных из 59-ти).

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Впрочем, это был именно тот случай, когда цифры искажают реальную картину матча. На самом же деле поединок был равным и даже несколько скучным. Ярких моментов у манкунианцев было немного – до 70-х минут вспоминается только два удара Гарначо из-за пределов штрафной (мяч прошел рядом с левой и правой стойками), а также выход Алехандро один на один после заброса от Бруну Фернандеша.

К сожалению, в последнем эпизоде возникали вопросы по игре Забарного, ведь лонгбол ушел ему за спину. Украинец не смог перехватить мяч, но от пропущенного гола "вишен" спас Кепа.

Борнмут создал не больше. Так, уже на старте встречи Эванилсон прибежал на линию вратарской и мог замыкать кросс от Семеньо, однако до мяча он не дотянулся. На 23-й же минуте "вишни" вышли вперед, наказав МЮ за неудачный розыгрыш возле собственной штрафной.

Смит отобрал мяч у Доргу и прострелил на 11 метров, Эванилсон пяткой сбросил под удар Семеньо, а тот вколотил сферу в ближний угол. 1:0!

До перерыва Онана уже не тревожили, однако в целом ход игры находился под контролем Борнмута. Подопечные Андони Ираолы удачно прессинговали и ничего не позволяли сопернику. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "вишен" – а уже на старте второго тайма хозяева должны были забивать во второй раз!

Причем героем мог стать Забарный. На 59-й минуте Семеньо прямым ударом со штрафного попал в ближнюю штангу, а Илья сыграл на добивании. К сожалению, удар украинца успели заблокировать.

Задолго до этого эпизода Семеньо стрелял из пределов штрафной, воспользовавшись инертностью Доргу и Бруну Фернандеша. Антуан закрутил в левую девятку в касание, но сфера пролетела в метре от ворот. Манчестер же ничем не отвечал. Казалось, что Борнмут спокойно доведет матч до победы.

Впрочем, на 70-й минуте "вишни" остались в меньшинстве. Случился "несчастный случай" – Эванилсон пытался накрыть Мазрауи, но поскользнулся и влетел шипами в колено. Арбитр Питер Бэнкс после просмотра видеоповтора без колебаний достал красную.

Стоит отметить, что Борнмут мог оказаться вдесятером еще на 21-й минуте, когда Адамс потерял равновесие и двумя ногами врезался в Гарначо. Тогда судья простил Тайлера, ведь тот успел сыграть в мяч, да и концовки были не так высоко подняты.

При игре 11 на 10 "дьяволы" ожидаемо перехватили контроль, но особой выгоды в основное время он не принес. Так, гости провели ряд атак, пробивая с выгодных позиций в штрафной – вот только оборона Андони Ираолы накрыла большинство ударов. В этой работе старался и Забарный, который провел семь выносов, выиграл три воздушных дуэли из пяти и сделал по одному перехвату и блокировке.

Только в компенсированное время МЮ начал создавать действительно голевые возможности. Так, на 90+2-й свежий Оби-Мартин отклеился от Забарного и вколотил из-под Хейсена в ближнюю девятку – Кепа спас Борнмут. На 90+4-й же серия заблокированных ударов завершилась мощным лонгшотом Бруну Фернандеша в правый верхний угол. Мяч попал во внешнюю сторону сетки.

В конце концов, на 90+6-й "красные дьяволы" дожали соперника. Забарный выбил подачу с правого фланга, а Бруну Фернандеш оказался на подборе и перевел сферу на левый край штрафной. Шоу оттуда прострелил на свежего Угарте, а его замыкание на линии вратарской подрезал Хёйлунд – 1:1!

В этом эпизоде можно задавать вопросы к Забарному, ведь именно Илья открыл линию передачи на Угарте. Впрочем, украинец переключался на перекрытие потенциального прострела на Хёйлунда – а вот опорник Адамс откровенно просадил открывание Мануэля. Как бы там ни было, гол Расмуса оказался последним во встрече. Ничья на "Виталити"!

Манчестер Юнайтед остался четырнадцатым, продлив безвыигрышную серию до пяти туров. Борнмут же держится в семи зачетных баллах от зоны еврокубков.

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