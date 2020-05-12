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Манчестер Юнайтед может заменить Погба главной звездой Ромы

20:24 63 Читати українською
Манчестер Юнайтед может заменить Погба главной звездой Ромы
Николо Дзаньоло / Getty images

Атакующий полузащитник итальянской Ромы Николо Дзаньоло пользуется спросом у топ-клубов АПЛ.

За 20-летнего хавбека сборной Италии готовы побороться английские Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, сообщает Daily Express.

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По информации издания, серьезная травма, из-за которой Дзаньоло пропустил значительную часть нынешнего сезона, не уменьшила спрос на игрока. Отмечается, что английские клубы готовы заплатить Роме за ее главного таланта более 50 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед видит в Николо потенциальную замену Полю Погба, который будущим летом, скорее всего, покинет манкунианцев. В свою очередь, Тоттенхэм убежден, что молодой итальянец способен нивелировать потерю Кристиана Эриксена, который прошлой зимой перешел в миланский Интер.

К слову, в нынешнем сезоне Дзаньоло провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и оформил 2 ассиста. В январе хавбек порвал крестообразные связки колена и был прооперирован.

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