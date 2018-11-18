Манчестер Юнайтед может заменить Де Хеа вратарем сборной Англии

Манчестер Юнайтед активно работает над поиском замены своему голкиперу Давиду Де Хеа.

Вратарь сборной Испании не спешит начинать переговоры с манкунианцами о продлении контракта, поэтому Манчестер Юнайтед решил обратить внимание на голкипера Эвертона и сборной Англии Джордана Пикфорда, сообщает Daily Mirror.

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Де Хеа всерьез опасается, что не сможет выиграть АПЛ и Лигу Чемпионов, если останется на Олд Траффорд. Если до конца сезона Де Хеа не изменит свое мнение, то следующим летом МЮ, вероятно, придется продать Давида и пригласить на его место другого голкипера.

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Отмечается, что приглашение Пикфорда может обойтись команде Жозе Моуринью в 60 миллионов фунтов.