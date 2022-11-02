Трансфер будет зависеть от того, останется ли Роналду в команде, информирует Manchester Evening News.

Роналду в прямом эфире показательно унизил бывшего капитана Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед не намерен покупать нападающего, если Криштиану не покинет клуб этой зимой. Это связано еще и с тем, что клуб превысил бюджет расходов на новичков летом. Если португалец найдет себе новую команду, то "красные дьяволы" могут подписать игрока, который закроет проблему в краткосрочной перспективе. Фамилий потенциальных новичков не называют.

Отметим, что Роналду в текущем сезоне выпал из стартового состава Манчестер Юнайтед. Статистика также не впечатляет – 3 гола и ассист в 14 поединках.

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