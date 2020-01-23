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Манчестер Юнайтед может вернуть Тевеса из-за травмы Рашфорда

18:55 216 Читати українською
Манчестер Юнайтед может вернуть Тевеса из-за травмы Рашфорда
Карлос Тевес / фото с открытых источников

Аргентинский нападающий Карлос Тевес может снова вернуться в Европу.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к форварду Бока Хуниорс Карлосу Тевесу, утверждает Tuttosport.

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По информации издания, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе манкунианцев Тевес может заменить травмированного нападающего Маркуса Рашфорда, который выбыл из-за травмы на несколько недель.

Добавим, что Тевес ранее уже выступал за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2009 год и дважды становился с клубом чемпионом Англии.

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Напомним, Тевес выступает за Бока Хуниорс с января 2018 года. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Аргентины, в которых стал автором трех забитых мячей. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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Трансферы Англия Карлос Тевес Карлос Тевес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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