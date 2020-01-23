Манчестер Юнайтед может вернуть Тевеса из-за травмы Рашфорда

Аргентинский нападающий Карлос Тевес может снова вернуться в Европу.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к форварду Бока Хуниорс Карлосу Тевесу, утверждает Tuttosport.

Манчестер Юнайтед предложил 30 млн фунтов за 16-летнего таланта Бирмингема

По информации издания, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе манкунианцев Тевес может заменить травмированного нападающего Маркуса Рашфорда, который выбыл из-за травмы на несколько недель.

Добавим, что Тевес ранее уже выступал за Манчестер Юнайтед с 2007 по 2009 год и дважды становился с клубом чемпионом Англии.

Рашфорд может пропустить остаток сезона – форвард рискует не сыграть на Евро-2020

Напомним, Тевес выступает за Бока Хуниорс с января 2018 года. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинский форвард принял участие в 10 матчах чемпионата Аргентины, в которых стал автором трех забитых мячей. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.