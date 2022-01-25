Журналисты нашли интересный пункт в контракте Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед.

Звездный форвард Манчестер Юнайтед заинтересован, чтобы его команда попала в топ-4 АПЛ, в противном случае зарплата португальца снизится, сообщает The Athletic.

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Согласно контракту 36-летнего нападающего, если манкунианцы не финишируют в четверке лучших в Англии, то Роналду будет получать на 25% меньше.

Напомним, Криш летом присоединился к "красным дьяволам", подписав соглашение до лета 2023-го. После 22-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 4-й строчке.

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