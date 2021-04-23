В услугах 31-летнего боснийца заинтересован Манчестер Юнайтед, который летом попытается забрать игрока из Барселоны, сообщает Fichajes.

Месси помогал Пьяничу с адаптацией в Барселоне

По информации издания, в услугах Пьянича лично заинтересован главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, который уже обратился к клубному руководству с просьбой о подписании футболиста.

Напомним, Пьянич перешел в Барселону из туринского Ювентуса в сентябре 2020 за 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за каталонцев 28 матчей во всех турнирах, но так и не стал важным исполнителем команды, в среднем проводя на поле один тайм. Результативными действиями сих пор не отмечался.

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