Бордо заинтересован в подписании 29-летнего универсала, способного сыграть в обороне или в опорной зоне полузащиты, утверждает L'Equipe.

Манчестер Юнайтед продолжит массовую чистку до конца января – 4 игрока стали жертвой открытия Рангника

Жирондинцы крайне неудачно провели первую половину сезона. Пока Бордо балансирует над зоной вылета. Трансфер Джонса может усилить игру команду в защите и помочь в борьбе за сохранение места в Лиге 1.

К слову, 3 января Фил Джонс вышел на поле в официальном матче впервые с января 2020 года. Футболист, среди фанатов МЮ давно имеющий культовый статус, долгое время восстанавливался от травм колена.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи