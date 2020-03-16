Манчестер Юнайтед может подписать ван де Беека – у него была предварительная договоренность с Реалом

Английский Манчестер Юнайтед готов вступить в борьбу за полузащитника амстердамского Аякса Донни ван де Беека. Долгое время его вел мадридский Реал.

Манкунианцы заинтересованы в приобретении звезды амстердамцев, утверждает Marca.

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Однако, судьба трансфера ван де Беека на Олд Траффорд зависит от Реала. Прошлым летом мадридцы согласовали с Аяксом переход хавбека, но не закрыли сделку из-за того, что не смогли попрощаться с Хамесом и Бейлом. Зимой нидерландская пресса писала, что ван де Беек переберется в стан "сливочных" в летнее трансферное окно. МЮ, однако, надеется, что Реал откажется от идеи подписания 22-летнего центрхава, и тогда инициатива перейдет к "красным дьяволам".

В нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 23 матча в Эредивизи, в которых забил 8 мячей и сделал 6 результативных передач.

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