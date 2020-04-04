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Манчестер Юнайтед может подписать соперника сборной Украины, если трансфер Санчо сорвется

11:29 40 Читати українською
Манчестер Юнайтед может подписать соперника сборной Украины, если трансфер Санчо сорвется
Ван Дейк, Депай, де Йонг / Фото NOS

Манкунианцы разрабатывают план Б на случай неудачных переговоров с Боруссией Д.

Нападающий Лиона Мемфис Депай попал в трансферный шорт-лист МЮ на летний период, сообщает Daily Express.

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Приоритетом для МЮ остается вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, если подписать таланта Бундеслиги не удастся, тогда "красные дьяволы" перейдут к переговорам с Лионом.

Напомним, Депай защищает цвета сборной Нидерландов, которая станет соперником сборной Украины на Евро-2020.

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