Манчестер Юнайтед может подписать дуэт из Борнмута

Английский Манчестер Юнайтед заинтересовался сразу двумя исполнителями одного из аутсайдеров первенства – Борнмута.

Полузащитник Брукс и форвард Кинг входят в шорт-лист "красных дьяволов", уверяет Manchester Evening News.

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В ближайшее трансферное окно Юнайтед собрался выйти на рынок для усиления двух позиций. Во-первых, манкунианцы стремятся добавить творческого потенциала в среднюю линию. А второй целью МЮ является наращивание атакующей мощи.

В нынешнем сезоне Джошуа Кинг провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 2 ассиста. Тем временем Дэвид Брукс из-за тяжелой травмы в сезоне 2019/20 еще не играл. В предыдущей кампании в его активе 30 поединков в АПЛ, в которых хавбек забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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