Манчестер Юнайтед может подписать Дугласа Косту

"Красные дьяволы" ищут усиление в линию полузащиты перед грядущим сезоном.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста близок к переходу в Манчестер Юнайтед, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, стороны активно ведут переговоры о трансфере. Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи предложил Косту как дешевую альтернативу хавбеку Джейдону Санчо.

"Бело-черные" готовы продать 29-летнего бразильца за 40 млн евро. Также отмечается, что деньги, вырученные от продажи Косты, могли бы помочь Ювентусу вернуть из МЮ полузащитника Поля Погба.

Отметим, в прошлом сезоне Коста провел 29 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Его контракт с Ювентусом действует до 30 июня 2022 года.

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