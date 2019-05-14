Манчестер Юнайтед может побить трансферный рекорд ради подписания Кулибали

Защитник Наполи Калиду Кулибали может летом перебраться в Манчестер Юнайтед за рекордную для защитника сумму.

Манчестер Юнайтед серьезно нацелился на защитника Наполи Калиду Кулибали, сообщает Mirror.

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Манкунианцы ради подписания футболиста сборной Сенегала готовы выложить рекордную сумму для этого амплуа. Сейчас самым дорогим защитником является Вирджил ван Дейк, который перешел в Ливерпуль из Саутгемптона за 75 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед занял 6 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков, и забронировал себе место в Лиге Европы.

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