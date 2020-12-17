Голкипер манкунианцев Серхио Ромеро не намерен оставаться в лагере МЮ.

Манчестер Юнайтед уже в ближайшее время может попрощаться с Серхио Ромеро, ведь испанец уже ведет переговоры с одним из представителей Ла Лиги, сообщает The Athletic.

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Действующий контракт 33-летнего голкипера с манкунианцами рассчитан до лета 2021-го. МЮ исключил Серхио из заявки на нынешний сезон АПЛ и Лиги чемпионов. Название испанского клуба, который интересуется вратарем – не разглашается.

Напомним, Ромеро находится в структуре Ювнайтед с 2015 года.

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