Манчестер Юнайтед может отпустить Ромеро в Ла Лигу
19:21 - Читати українською
Голкипер манкунианцев Серхио Ромеро не намерен оставаться в лагере МЮ.
Манчестер Юнайтед уже в ближайшее время может попрощаться с Серхио Ромеро, ведь испанец уже ведет переговоры с одним из представителей Ла Лиги, сообщает The Athletic.
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Действующий контракт 33-летнего голкипера с манкунианцами рассчитан до лета 2021-го. МЮ исключил Серхио из заявки на нынешний сезон АПЛ и Лиги чемпионов. Название испанского клуба, который интересуется вратарем – не разглашается.
Напомним, Ромеро находится в структуре Ювнайтед с 2015 года.
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