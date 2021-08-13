"Красные дьяволы" изучают вариант с арендой вингера в текущее трансферное окно, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Диалло пока трудно конкурировать с исполнителями основной обоймы, поэтому он может поехать за игровой практикой в более скромный клуб. Среди претендентов на ивуарийца с итальянским паспортом называют Кристал Пэлас и Базель. К ним вскоре могут присоединиться еще несколько клубов из Англии и Германии.

Напомним, что Амад Диалло перебрался в МЮ в январе. С тех пор он провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 1 ассист.

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