"Красные дьяволы" могут подписать не только Антони, но и Коди Гакпо, утверждает De Telegraaf.

Роналду принял окончательное решение по поводу будущего в Манчестер Юнайтед

Раньше реальным казался лишь один трансфер а атаку, но ужасающий старт сезона подталкивает руководство МЮ активнее вложиться для усиления. На дуэт вингеров из Эредивизи придется потратить не менее 130 миллионов евро. Аякс уже отверг 80 миллионов за Антони, но бунт бразильца дает Юнайтед надежду на успешное завершение переговоров. Гакпо тоже не будет дешевым. ПСВ хочет за своего лидера около 50 миллионов евро, однако сначала нужно отыграть ответный матч с Рейнджерс и разобраться, будут ли "фермеры" выступать в группе ЛЧ.

Напомним, на днях МЮ закрыл мощный трансфер, подписав опорника Каземиро из Реала за 72+13 миллионов евро.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий