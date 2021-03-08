"Манчестер Юнайтед может обыграть любую команду": Линделёф сделал смелое заявление после победы над Ман Сити
Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделёф поделился эмоциями от победы над Манчестер Сити в рамках 27-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед всегда уверенно входит в каждую игру. Мы знаем, что сможем победить каждую команду. Это была очень жесткая выездная игра против действительно хорошей команды.
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Манчестер Юнайтед показал, которая мы отличная команда, и мы можем сделать на поле. Нам следует продолжать упорно работать, и, надеемся, мы сможем добиться еще нескольких побед", – приводит слова Линделёфа Goal.
Напомним, Манчестер Юнайтед переиграл Манчестер Сити (2:0), прервав впечатляющую серию "горожан", которая насчитывала 21 победу подряд во всех соревнованиях.
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