Защитник Манчестер Юнайтед Виктор Линделёф поделился эмоциями от победы над Манчестер Сити в рамках 27-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед всегда уверенно входит в каждую игру. Мы знаем, что сможем победить каждую команду. Это была очень жесткая выездная игра против действительно хорошей команды.

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Манчестер Юнайтед показал, которая мы отличная команда, и мы можем сделать на поле. Нам следует продолжать упорно работать, и, надеемся, мы сможем добиться еще нескольких побед", – приводит слова Линделёфа Goal.

Напомним, Манчестер Юнайтед переиграл Манчестер Сити (2:0), прервав впечатляющую серию "горожан", которая насчитывала 21 победу подряд во всех соревнованиях.

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