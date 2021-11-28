Манчестер Юнайтед может использовать связи Рангника для трансфера Холанда
Нападающий Борусии Д Эрлинг Холанд все еще остается в списке трансферных целей МЮ.
Ральф Рангник, который близок к тренерскому креслу Манчестер Юнайтед, имеет хорошие отношения со звездным форвардом Эрлингом Холандом, сообщает Mirror.
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Немецкий специалист занимал должность спортдира Зальцбурга, где и засиял норвежский вундеркинд. По информации источника, манкунианцы могут воспользоваться связями Рангника, чтобы переманить Холанда, за которым охотятся ряд европейских грандов.
Портал Transfermarkt сейчас оценивает Эрлинга в космические 150 млн евро.
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