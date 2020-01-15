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Манчестер Юнайтед может арендовать Маркоса Льоренте

15 января 19:03 142 Читати українською
Манчестер Юнайтед может арендовать Маркоса Льоренте
Триппьер и Льоренте / фото из соцсетей

Английский Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приглашением полузащитника мадридского Атлетико Маркоса Льоренте.

Травмы основных исполнителей заставляют манкунианцев искать усиление средней линии, сообщает Manchester Evening News.

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На радары МЮ попал хавбек Атлетико Маркос Льоренте. На Олд Траффорд молодой испанец должен заменить травмированных Поля Погба и Скотта Мактоминая. "Красные дьяволы" на данный момент заинтересованы в аренде полузащитника, который не имеет места в основе мадридцев.

В нынешнем сезоне Маркос Льоренте провел 15 матчей во всех турнирах, появляясь преимущественно на замену. Летом 2019-го "матрасники" приобрели его у мадридского Реала за 30 млн евро.

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