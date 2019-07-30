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Манчестер Юнайтед минимально переиграл Кристиансунн в спарринге

22:48 22 Читати українською
Манчестер Юнайтед минимально переиграл Кристиансунн в спарринге
Манчестер Юнайтед минимально переиграл Кристиансунн в спарринге / ФК Манчестер Юнайтед

Английский Манчестер Юнайтед в очередном контрольном матче переиграл норвежский Кристиансунн.

Контрольный поединок

Кристиансунн – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Мата, 90+2 (пенальти)

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Единственный мяч во встрече "красные дьяволы" смогли забить буквально перед финальным свистком. Поль Погба классным разрезным пасом вывел на свидание с кипером Хуана Мату, тот классно прокинул мимо и был сбит – арбитр указал на 11 метров. Пенальти взялся исполнять сам опытный испанец и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам.

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