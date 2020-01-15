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Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулверхэмптон и вышел в 1/16 финала Кубка Англии

15 января 23:51 191 Читати українською
Манчестер Юнайтед минимально одолел Вулверхэмптон и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Хуан Мата / ФК Манчестер Юнайтед

В переигровке 3-го раунда Кубка Англии Манчестер Юнайтед победил Вулверхэмптон на своем поле. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

 

Англия, Кубок Англии, 3-й раунд, повторные матчи

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Мата, 67

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"Красные дьяволы" на правах хозяев захватили инициативу с первых минут, но особого напряжения у ворот "волков" создать не смогли. Зато гости забили мяч на 10-й минуте, когда Педру Нету спокойно переправил мяч в угол ворот. Однако, арбитр после подсказки помощников VAR взятие ворот отменил.

В ответ Юнайтед стал больше давить, но реальных возможностей забить до перерыва создать не сумел. На старте второго тайма активнее заиграли хавбеки МЮ и вполне могли огорчить Радди. В частности, пытались пробить резервного голкипера Вулвз Мата и Джеймс, однако вратарь "волков" был на высоте.

А вот на 67-й минуте манкунианцам все удалось. Марсьяль убежал от защитников в центре поля и классно отдал на ход Хуану Мате. Испанец убежал на свидание с голкипером, а затем изящно перебросил мяч над соперником – 1:0.

Несмотря на то, что до финального свистка оставалось много времени, реальных моментов забить ни Юнайтед, ни Вулверхэмптон больше не создали. Итак, манкунианцам хватило и одного забитого мяча для выхода в следующий раунд. Следующим соперником команды Сульшера станет победитель пары Транмер – Уотфорд.

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