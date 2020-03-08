Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: Зинченко в стартовом составе на центральный матч тура АПЛ

Дерби Манчестера на Олд Траффорд – главное противостояние 29 тура АПЛ. Стартовые составы и онлайн-трансляцию матча ищите на этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начнется в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляцию поединка от Setanta Sports можно смотреть непосредственно в этой новости. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн встречи.

Для Манчестер Сити этот матч не имеет большого турнирного значения – "горожане" не станут чемпионом и не опустятся ниже второго места. А вот Манчестер Юнайтед ведет ожесточенную борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

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Гости – фавориты, однако "дьяволы" после приобретения Бруну Фернендеша набрали прекрасную форму. К тому же Уле Гуннар Сульшер выиграл два из трех последних дерби.

Новый герой Олд Траффорд Фернандеш сегодня в основе МЮ. Как и капитан Харри Магуайр, чье участие было под вопросом из-за состояния здоровья. А в старте Манчестер Сити появляется Александр Зинченко!

Стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу – Уан-Биссака, Матич, Фред, Уильямс – Фернандеш – Джеймс, Марсьяль.

Запасные: Ромеро, Игало, Мата, Байлли, Туанзебе, Гринвуд, Мактоминай.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Фоден, Родри, Гюндоган – Б.Силва, Агуэро, Стерлинг.

Запасные: Браво, Гарсия, Жезус, Марез, Менди, Браво, Д.Силва, Уокер.

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