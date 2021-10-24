Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ
В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимает Ливерпуль. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начался в 18:30 по киевскому времени. В прямом эфире поединок показывает телеканал Setanta Sports, а "Футбол 24" ведет протокольную онлайн-трансляцию противостояния.
Невилл и Каррагер составили символические команды из игроков Ливерпуля и МЮ – у них только по два манкунианца
Стартовые составы команд:
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу – Мактоминай, Фред – Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд – Роналду
Запасные: Дин Хендерсон, Байли, Далот, Лингард, Матич, Погба, ван де Беек, Кавани, Санчо
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Милнер, Джордан Хендерсон, Кейта – Салах, Фирмино, Жота
Запасные: Адриан, Мане, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Цимикас, Ориджи, Матип
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