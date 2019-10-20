Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Манчестер Юнайтед в рамках 9-го тура чемпионата Англии принимает Ливерпуль. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ливерпуль начался в 18:30 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовый онлайн проведит "Футбол 24".

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Врачи Манчестер Юнайтед поставили на ноги Давида Де Хеа после повреждения в матче за сборную Испании. Основной вратарь Ливерпуля Алиссон вернулся в основу, пережив длительный период восстановления. А вот лидер мерсисайдских атак Мо Салах оказался вне заявки.

Обновлено: На предматчевой разминке травмировался Туанзебе – вместо него в старте выходит Рохо.

Стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Рохо – Мактоминай, Фред – Джеймс, Перейра, Янг – Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Джонс, Уиллиамс, Гарнер, Мата, Гринвуд, Марсьяль.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Фирмино, Ориджи.

Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Гомес, Лаллана.

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