Несколько ведущих игроков Манчестер Юнайтед следующий сезон могут начать в других командах.

На следующей неделе ожидается встреча руководства клуба с главным тренером команды, где будет определяться трансферная стратегия. Не исключено, что "Красные дьяволы" отпустят нескольких звездных исполнителей, утверждает the Sun.

Манчестер Юнайтед подготовил для Сульшера новый контракт с солидным увеличением зарплаты

По информации источника, меньше всего шансов остаться ву Эдинсона Кавани. Манчестер Юнайтед не настроен продлевать контракт с форвардом, на которого уже выстроилась очередь в Аргентине.

Кроме того, Сульшеру придется определить политику в отношении двух стабильных игроков основного состава. Руководство хочет знать, можно ли будет рассматривать предложения по Антони Марсьялю, а также Давиду Де Хеа. В Манчестере довольны прогрессом Дина Хендерсона и готовы именно его сделать первым голкипером команды.

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