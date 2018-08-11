Манчестер Юнайтед победил Лестер в матче-открытии АПЛ

Манчестер Юнайтед в рамках первого тура АПЛ переиграл Лестер Сити. На голы Поля Погба и Люка Шоу "лисы" ответили лишь один метким выстрелом в исполнении Джейми Варди.

Перед матчем-открытием АПЛ Жозе Моуринью имел огромные проблемы с составом – не менее 5-6 ключевых исполнителей были травмированными, а с некоторыми у наставника МЮ не складываются отношения. Впрочем, на старте первого тайма они не были заметны – Манчестер хорошо двигался и быстро забил. На 72-й секунде игры Санчес ворвался в штрафную и мощно пробил, попав в руку защитнику Лестера. Рука там была далеко не очевидной, однако Андре Маринер всё равно назначил пенальти, а Поль Погба забил первый гол в новом сезоне АПЛ. 1:0 на 3-й минуте игры – довольно неплохое открытие.

Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Первые 10-15 минут хозяева очевидно держали инициативу, хотя уже тогда были заметны проблемы с контролем мяча – в центре поля было очень много помарок и обрезок (в частности, и от Фреда), а соперник раз за разом прорывался на скорости между линиями. С каждой новой минутой Лестер играл смелее, и на 29-й "лисы" могли сравнять счет, если бы не сейв Де Хеа после удара Мэддисона с 10 метров. Последний вообще неплохо выглядел, раз за разом собирая на себе штрафные. Тем не менее, к концу первого тайма голов так забито не было.

Во втором тайме команды играли достаточно весело. Манчестер окончательно захватил территорию, имея шанс удвоить свое преимущество на 56-й минуте – классный удар Дармиана с линии штрафной в нижний угол в не менее красивом прыжке парировал Шмейхель. Лестер, в свою очередь, мог забить после выпада Ихеаначо, который на 63-й минуте выскочил один на один, однако его успел догнать Байли, который отобрал мяч. На 76-й Лестер имел супершанс отличиться: Варди обокрал Шоу, исполнив рывок на 30 метров со штрафного, и прострелил на линию вратарской, куда прибежал Демирай Грэй – и удар потянул Де Хеа.

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На последних минутах стало заметно, что Лестер устаёт. Уже через две минуты после момента Грэя Шмейхелю пришлось спасать свою команду: Санчес продавил Моргана и вырезал пас в штрафную на Лукаку, врывавние которого проспал Магуайр. Ромелу пробил в ближний, однако Каспер сократил расстояние и парировал. Впрочем, давление МЮ дало о себе знать на 83-й минуте: Люк Шоу, весь матч привозивший моменты на свои ворота, увидел свободную зону в штрафной, получил пас от Маты и продавил новичка Лестера Рикардо Перрейру, после чего пробил с нескольких метров мимо Шмейхеля – 2:0! Лестер, правда имел шанс отыграться: на 91-й минуте Варди избежал офсайда и пробил из вратарской выше ворот, а через две минуты подачу Перрейры туда же Джейми замкнул – 2:1! Тем не менее, финальный штурм результата не принес гостям – Лестер проиграл.

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Таким образом, Манчестер Юнайтед в ближайшие сутки будет занимать первое место АПЛ, в то время как Лестер будет находиться на последней.

Чемпионат Англии 2018/2019

Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 2:1

Голы: Погба, 3 (пен), Шоу, 83 – Варди, 90+3