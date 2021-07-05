Манчестер Юнайтед наладил контакты с представителями 18-летнего игрока, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Камавинга отказался подписывать новый контракт и через год может стать свободным агентом. Это заставляет Ренн существенно уменьшать ценник на свою жемчужину. Если раньше речь шла о 80 млн евро, то сейчас "красно-черные" вполне могут согласиться и на 30 млн. Кроме МЮ, на хавбека также претендует ПСЖ.

Добавим, что в прошлом сезоне Камавинга провел 35 матчей, отметился одним голом и двумя ассистами. В октябрьском спарринге юный полузащитник сборной Франции поражал ворота Украины (7:1) роскошным ударом через себя, но на Евро-2020 не поехал.

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