Манчестер Юнайтед – Эвертон: стартовые составы и онлайн-трансляция матча АПЛ
21:05 - Читати українською
Манчестер Юнайтед в рамках 23-го тура чемпионата Англии принимает Эвертон. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 23-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Эвертон начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на "Setanta Sports", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Манчестер Юнайтед:
Эвертон:
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