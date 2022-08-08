Манчестер Юнайтед экстренно пытается усилиться хавбеком сборной Франции
"Красные дьяволы" после провального старта АПЛ ищут варианты срочного улучшения состава.
Манчестер Юнайтед работает над трансфером Адриена Рабьо, сообщает The Athletic. Пока клуб решает: ждать развязки в переговорах с Френки де Йонгом или активно торговать француза.
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Эрик Тен Хаг стартовал в чемпионате с домашнего поражения Брайтону и убедился, что полузащита команды нуждается в срочном усилении. Летом "дьяволы" потеряли свободными агентами Погба и Матича.
У Рабьо контракт с Ювентусом еще на сезон, однако туринцы готовы выслушать предложения по хавбеку, подписанному три года назад бесплатно. Адриен не реализовал свой потенциал в Италии, а после прихода Погба его перспективы ухудшатся.