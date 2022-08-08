Манчестер Юнайтед работает над трансфером Адриена Рабьо, сообщает The Athletic. Пока клуб решает: ждать развязки в переговорах с Френки де Йонгом или активно торговать француза.

МЮ впервые в истории проиграл Брайтону дома – Роналду не спас провальный дебют Тен Хага в АПЛ и откровенно насмехался

Эрик Тен Хаг стартовал в чемпионате с домашнего поражения Брайтону и убедился, что полузащита команды нуждается в срочном усилении. Летом "дьяволы" потеряли свободными агентами Погба и Матича.

У Рабьо контракт с Ювентусом еще на сезон, однако туринцы готовы выслушать предложения по хавбеку, подписанному три года назад бесплатно. Адриен не реализовал свой потенциал в Италии, а после прихода Погба его перспективы ухудшатся.